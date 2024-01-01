Екатерина Артёмова В Прикамье на 85% выросло число вакансий в сфере ЖКХ Чаще всего работодатели ищут электромонтажников Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

За I квартал 2024 года в Пермском крае было опубликовано 250 вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводят аналитики рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter.

Больше всего вакансий (53% от их общего числа) опубликованы компаниями из сферы энергосбережения. В основном, предприятия ЖКХ ищут электромонтажников (10% вакансий), водителей (8%) и менеджеров по работе с клиентами (7%). Средняя предлагаемая зарплата в Прикамье в этой сфере находится в диапазоне 45 977 — 91 954 руб.

Директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая отмечает, что сегодня рабочий персонал является одной из самых низкоконкурентных сфер на региональном рынке — на одну вакансию в Пермском крае приходится всего 2,3 активных резюме.

«В отрасли ЖКХ ситуация усугубляется продолжающимся оттоком трудовых мигрантов в сферу обслуживания и логистику. Текущий спрос на рабочих оценивается по итогам февраля в 4,6 тыс. вакансий, что на 25% превышает прошлогодние показатели», — говорит Оксана Сидлецкая.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в феврале на рынке труда в Прикамье наблюдался рост активности соискателей. За месяц в регионе было опубликовано 63 тыс. резюме, что на 10% больше, чем в январе.

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