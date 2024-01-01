Екатерина Артёмова В Прикамье на 10% выросло количество резюме Заметнее всего увеличили активность соискатели из сферы страхования Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В феврале 2024 года в Пермском крае было опубликовано 63 тыс. резюме, что на 10% больше, чем в январе. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутинговой онлайн-платформы HeadHunter.

Сильнее всего увеличили активность соискатели из сферы страхования (на 14% больше резюме, чем в январе), из области искусства, развлечения, медиа, маркетинга и автобизнеса (+13%), а также из сферы продаж (+11%).

Если смотреть по специализациям, то наибольшую долю занимают резюме менеджеров по продажам и продавцы-консультанты (по 4% от общего количества резюме), администраторов и водителей (по 3%), курьеров, операторов call-центра, менеджеров по работе с партнёрами, упаковщиков, разнорабочих, программистов и грузчиков (по 2%).

Среди соискателей 36% человек рассматривают предложения от работодателей, 30% находятся в активном поиске, не ищут других вариантов трудоустройства 20%.

В основном те, кто размещают резюме, хотели бы выйти на полный день в офис — 90% соискателей из Прикамья. При этом 26% не против удалённого формата, 23% рассмотрели бы гибкий график, 18% — вариант со сменным графиком и 7% — вахтовый метод. В HeadHunter уточняют, что в резюме могут быть одновременно указаны разные форматы работы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что ожидаемая зарплата соискателей из Прикамья в феврале составила 50 тыс. руб., что на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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