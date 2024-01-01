Екатерина Артёмова
В Пермском крае в 2024 году появится ещё один модульный причал
Его установят в Соликамске
В 2025 году планируется выделить субсидию на создание модульного причала в Добрянке, в 2026-м такую субсидию получит Ильинский округ.
Напомним, решение о выделении муниципалитетам субсидий на создание причальной инфраструктуры краевые власти приняли в прошлом году. Такие субсидии могут получить муниципалитеты, которые стоят на Каме и наиболее интересны для туристического потока. Средства субсидии муниципальные образования могут направить на установку модульного или стационарного причала либо приобрести дебаркадер — плавучую пристань. Условием предоставления субсидий является софинансирование из местного бюджета — не менее 10% от общей стоимости проекта.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в начале этого года завершился первый этап установки модульного причала в этнографическом музее «Хохловка». Второй этап его установки начнётся в июне 2024 года.
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