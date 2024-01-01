В Прикамье могут наладить производство вина из грибов Напиток делается без сахара и имеет крепость более 11 градусов Поделиться Твитнуть

В Прикамье пермская компания «Виноград» произвела вино из рыжиков урожая 2023 года. Однако производитель ещё не получил соответствующую лицензию, поэтому пока не может продавать вино, сообщает ИА «Текст».

В прошлом году компания «Виноград» создала фермерское хозяйство, где выращивает рыжики. Из них компания производит вино. Если на изготовление обычного виноградного вина уходят годы, то грибное вино готово уже через несколько месяцев после сбора урожая. Кроме того, вино не нуждается в сахаре. Получаемый напиток имеет золотистый цвет и крепость 11,7 градуса.

«Вино готово, но мы не можем его продать. Следующий шаг — получение лицензии», — объясняет Екатерина Балдина, директор «Винограда».

В планах компании — производство плодово-ягодных, фруктовых и медовых вин, которые будут иметь крепость до 15 градусов.

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