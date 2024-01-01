Алёна Бронникова Пассажиру стало плохо на борту самолёта, летевшего 27 марта из Москвы в Пермь Мужчина недавно перенёс инфаркт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время перелёта из Москвы в Пермь рейсом авиакомпании «Аэрофлот» одному из пассажиров стало плохо. Согласно опубликованной в telegram-канале Aviaincident информации, иницидент произошёл вечером 27 марта.

Экипаж воздушного судна должил в международный аэропорт Пермь (Большое Савино) о больном пассажире на борту. Им оказался мужчина 58 лет, который недавно перенёс инфаркт. У него было зафиксировано учащённое сердцебиение, бледность кожи, боли в груди и давление 100\45. Экипаж запросил скорую и реанимацию к прибытию авиасудна.

Рейс СУ 1204 выполнялся самолётом Airbus A321-11 с вылетом из московского Шереметьево. В краевом минздраве «Новому компаньону» сообщили, что информация об этом в ведомство не поступала.

Утром в тот же день, 27 марта, самолёт авиакомпании «Победа» не смог вылететь из Перми в Шереметьево и вернулся в аэропорт. Экипаж доложил о прерванном взлёте из-за перегрева противообледенительной системы двигателя. Самолёт вылетел в столицу с большим опозданием.

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