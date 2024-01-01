В Перми самолёт «Победы» не смог вылететь в Москву из-за неисправности У воздушного судна возникли проблемы с двигателем Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Aviaincident

Рано утром 27 марта самолёт авиакомпании «Победа» не смог вылететь из Перми в Шереметьево и был вернулся в аэропорт. Об этом сообщается в telegram-канале Aviaincident.

Инцидент произошёл в 06:09 по Перми, когда экипаж воздушного судна авиакомпании доложил о прерванном взлёте из-за перегрева противообледенительной системы двигателя. В 06:16 самолёт зарулил обратно на стоянку.

Позже воздушное судно вылетело в столицу, но с большим опозданием.

Напомним, 21 марта пилотов самолёта рейса Пхукет-Пермь пытались ослепить лазером при посадке в Большом Савино. Экипаж доложил о том, что при заходе на посадку в Перми на удалении 5 км справа от посадочного курса пилотов осветили лазером зелёного света. Но посадка прошла благополучно.

Самолёт В-767 авиакомпании Azur Air приземлился в 21:52, что почти на час позже расписания.

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