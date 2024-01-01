Синоптики предсказали, каким будет лето в Пермском крае Аномалий не прогнозируется Поделиться Твитнуть

В Гидрометцентре России опубликовали вероятностный прогноз температуры и осадков на вегетационный период 2024 года. Речь о периоде с апреля по сентябрь, когда возможны рост и развитие растений. В информация представлена средняя месячная температура воздуха и сумма осадков в каждом регионе страны.

Если говорить о Пермском крае, то в апреле в Прикамье температура воздуха будет выше климатической нормы (она составляет 1…6°) на один 1°С, осадков выпадет в пределах нормы (то есть не менее 28 мм и не более 56 мм).

В мае и температура, и осадки ожидаются в пределах нормы: 8…13°С и 42—72 мм.

В июне в горно-восточных районах ожидается 101 мм осадков, это чуть больше нормы (57—98 мм), температура же воздуха нормальная — 14…18°С .

Теплее средних многолетних значений на 1-2°С в Прикамье ожидается июль (норма 16…21°С). Осадков будет около нормы 55—90 мм, за исключением горно-восточных районов (95 мм).

Август по температуре и осадкам ожидается обычным (13…17°С и 58—93 мм).

В сентябре при норме 7…11°С теплее на градус или два будет на северо-востоке края, осадков выпадет в пределах нормы — 49—84 мм.

Вместе с тем метеоролог Данил Полин заявил perm.aif.ru, что сейчас ещё рано говорить о том, какими будут в регионе июнь, июли и август.

«Есть такое понятие как барическое поле (поле давления воздуха в атмосфере). У него два режима: зимний и летний. Дважды в год — обычно с третьей декады апреля до третьей декады мая и в октябре-ноябре — происходит его перестройка. Пока это не случилось, говорить о том, что нас ждёт летом или зимой, бессмысленно», — пояснил учёный.

По мнению эксперта, прогноз на июнь-август можно будет сделать только в мае.

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