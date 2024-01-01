Алёна Бронникова
В Прикамье предложили увеличить предельный возраст молодых учёных до 39 лет
Краевое правительство также рассмотрит ряд дополнительных мер поддержки для молодых учёных
Совет ректоров вузов Пермского края рассмотрит предложения по мерам поддержки молодых учёных. В частности, предлагается закрепить статус молодого учёного в краевом законодательстве, увеличив предельный возраст молодых учёных до 39 лет включительно.
Как сообщает telegram-канал Пермского НОЦ «Рациональное недропользование», предложения были выдвинуты по итогам круглого стола на тему «Актуальные меры поддержки молодых учёных и специалистов». Участие в дискуссии приняли представители вузов-участников Пермского НОЦ.
На данный момент в регионе реализуется комплекс мер по поддержке студентов, аспирантов и учёных в виде дополнительных и именных стипендий, а также ежемесячных выплат для кандидатов наук. В итоговой резолюции круглого стола сообщается о необходимости возобновить работу Совета молодых учёных и специалистов Пермского края, закрепить статус молодого учёного в краевом законодательстве, установив предельный возраст до 39 лет включительно, изменить некоторые критерии для присуждения ежемесячной выплаты, а также повысить эту выплату до 20 тыс. руб.
Закон, закрепляющий статус молодого учёного, предложен к рассмотрению парламентом Прикамья. Региональное правительство также рассмотрит возможность введения дополнительных мер поддержки для молодых учёных и их семей в виде сниженного процента по ипотеке, специальных условий по первоначальному взносу, жилищных сертификатов с возможностью улучшения жилищных условий и единовременной выплаты на приобретение жилья и улучшения жилищных условий на территории края.
«Главная задача, которую нам предстоит решить совместно с региональными властями, связана в первую очередь с увеличением числа молодых учёных и, как следствие, с увеличением качественных исследований, научных статей, изобретений и патентов. Необходимо сохранить и удержать молодых учёных и специалистов в вузах Пермского края», — цитирует telegram-канал председателя Совета молодых учёных Пермского ГАТУ Вадима Тетерина.
Кроме того, в качестве мер поддержки на федеральном уровне было предложено закрепить статус молодого учёного, установив предельный возраст до 44 лет включительно и внести в законодательство сохранение непрерывного трудового стажа на период декретного отпуска.
В начале 2024 года сообщалось, что в программе Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» появились новые направления деятельности. Изменения были связаны с расширением деятельности, новыми участниками и повышением финансовой поддержки за счёт средств регионального бюджета.
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