Алёна Бронникова В Прикамье предложили увеличить предельный возраст молодых учёных до 39 лет Краевое правительство также рассмотрит ряд дополнительных мер поддержки для молодых учёных Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Совет ректоров вузов Пермского края рассмотрит предложения по мерам поддержки молодых учёных. В частности, предлагается закрепить статус молодого учёного в краевом законодательстве, увеличив предельный возраст молодых учёных до 39 лет включительно.

Как сообщает telegram-канал Пермского НОЦ «Рациональное недропользование», предложения были выдвинуты по итогам круглого стола на тему «Актуальные меры поддержки молодых учёных и специалистов». Участие в дискуссии приняли представители вузов-участников Пермского НОЦ.

На данный момент в регионе реализуется комплекс мер по поддержке студентов, аспирантов и учёных в виде дополнительных и именных стипендий, а также ежемесячных выплат для кандидатов наук. В итоговой резолюции круглого стола сообщается о необходимости возобновить работу Совета молодых учёных и специалистов Пермского края, закрепить статус молодого учёного в краевом законодательстве, установив предельный возраст до 39 лет включительно, изменить некоторые критерии для присуждения ежемесячной выплаты, а также повысить эту выплату до 20 тыс. руб.

Закон, закрепляющий статус молодого учёного, предложен к рассмотрению парламентом Прикамья. Региональное правительство также рассмотрит возможность введения дополнительных мер поддержки для молодых учёных и их семей в виде сниженного процента по ипотеке, специальных условий по первоначальному взносу, жилищных сертификатов с возможностью улучшения жилищных условий и единовременной выплаты на приобретение жилья и улучшения жилищных условий на территории края.

«Главная задача, которую нам предстоит решить совместно с региональными властями, связана в первую очередь с увеличением числа молодых учёных и, как следствие, с увеличением качественных исследований, научных статей, изобретений и патентов. Необходимо сохранить и удержать молодых учёных и специалистов в вузах Пермского края», — цитирует telegram-канал председателя Совета молодых учёных Пермского ГАТУ Вадима Тетерина.

Кроме того, в качестве мер поддержки на федеральном уровне было предложено закрепить статус молодого учёного, установив предельный возраст до 44 лет включительно и внести в законодательство сохранение непрерывного трудового стажа на период декретного отпуска.

В начале 2024 года сообщалось, что в программе Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» появились новые направления деятельности. Изменения были связаны с расширением деятельности, новыми участниками и повышением финансовой поддержки за счёт средств регионального бюджета.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.