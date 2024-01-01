На следующей неделе в Прикамье потеплеет до +17 градусов Самым тёплым днём может стать 3 апреля Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Пермском крае ожидается значительное потепление. К 3 апреля столбики термометров в центральных и южных районах Прикамья из-за выноса тропических воздушных масс из Северной Африки могут подняться до +15...+17˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, отметив, что в некоторых регионах Европейской территории России температура воздуха может преодолеть и отметку +20˚.

При этом синоптики отметили, что резкое потепление в Прикамье вряд ли приведёт к обновлению температурных рекордов, установленных в этот день год назад, но зато начнётся активное таяние снега.

Любопытно, что в это же самое время на северо-востоке Республики Коми из вторжения арктического воздуха в ночные часы возможны морозы до -25˚

После нескольких дней интенсивного тепла на запад России вновь придёт похолодание и смешанные осадки (дождь-снег). Как пишет ВЕТТА, понижение температуры начнётся уже с 4 апреля.

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