В Пермь на гастроли приедет Донецкий академический симфонический оркестр Выступление коллектива состоится 9 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: министерство культуры Пермского края

В Прикамье с культурной программой приедет Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры, выступление коллектива состоится 9 апреля в Пермской краевой филармонии.

В программе — произведения Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и Шостаковича. Также в концерте примет участие вокалистка Донецкой государственной академической филармонии Екатерина Гладышева.

Посетители мероприятия смогут также ознакомиться с выставкой, посвящённой 90-летию Донецкого академического симфонического оркестра и памяти музыкантов Донбасса.

Выступление оркестра в Перми организовано при поддержке краевого министерства культуры. Оно станет частью фестиваля «Симфонический Олимп» Пермской краевой филармонии и более масштабного тура, организованного общественной организацией «Союз концертных деятелей Донбасса», проведение которого поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.

Ранее гастроли Донецкого академического симфонического оркестра с успехом прошли в Тамбове, Саратове, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Дзержинске и других городах России.

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