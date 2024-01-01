В Пермь на гастроли приедет Донецкий академический симфонический оркестр
Выступление коллектива состоится 9 апреля
В программе — произведения Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова и Шостаковича. Также в концерте примет участие вокалистка Донецкой государственной академической филармонии Екатерина Гладышева.
Посетители мероприятия смогут также ознакомиться с выставкой, посвящённой 90-летию Донецкого академического симфонического оркестра и памяти музыкантов Донбасса.
Выступление оркестра в Перми организовано при поддержке краевого министерства культуры. Оно станет частью фестиваля «Симфонический Олимп» Пермской краевой филармонии и более масштабного тура, организованного общественной организацией «Союз концертных деятелей Донбасса», проведение которого поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.
Ранее гастроли Донецкого академического симфонического оркестра с успехом прошли в Тамбове, Саратове, Тольятти, Самаре, Ульяновске, Казани, Йошкар-Оле, Чебоксарах, Дзержинске и других городах России.
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