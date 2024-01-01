В Прикамье три филиала музея были признаны пожароопасными Для устранения недостатков надзорным органам пришлось судиться Поделиться Твитнуть

фото: Ольга Шур

Три филиала краеведческого музея в Чердыни устранили нарушения законодательства о пожарной безопасности. Правда, для этого пришлось судиться и привлекать приставов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Пермскому краю.

Нарушения правил пожарной безопасности в музее обнаружили надзорные органы. Инспекторы выдали должностным лицам предупреждение с перечнем недостатков, которые необходимо устранить, чтобы сделать помещения безопасными для людей. Однако руководство музея не смогло в срок устранить все угрозы для посетителей, сотрудников, а также зданий 19 века и уникальных экспонатов музейной коллекции (изделия в зверином стиле, пермская резьба по дереву и коллекция икон прикамских мастеров). В связи с этим надзорные организации подали иск к руководству Чердынского краеведческого музея им. А.С. Пушкина.

На момент рассмотрения дела в суде практически весь перечень дефектов был устранён, за исключением доработки группы дверей, которые по закону должны открываться наружу. Поскольку все здания — объекты культурного наследия и находятся под охраной, их модернизация может быть проведена только после получения специального разрешения. Также в помещениях требовалось заменить ряд отделочных материалов с неопределёнными показателями пожарной опасности. Суд постановил, что все работы, необходимые для обеспечения безопасности, должны быть выполнены.

Процессуальные документы поступили на исполнение в Чердынский районный отдел судебных приставов. Руководство музея было уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда. Несмотря на угрозу серьёзного наказания, руководство музея не устранило недостатки в срок. В результате с музея взыскали исполнительский сбор в размере 50 тыс. руб.

На данный момент все нарушения пожарной безопасности устранены, производство окончено в связи с фактическим исполнением требований.

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