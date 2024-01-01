Екатерина Артёмова В Прикамье на 11% выросло число безналичных денежных операций В 2023 году жители региона провели более миллиарда таких платежей и переводов Поделиться Твитнуть

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В 2023 году жители Пермского края совершили 1,3 млрд безналичных денежных операций на сумму 851 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. По сравнению с 2022 годом число таких операций увеличилось на 11%, а их сумма выросла на 17%.

По данным Центробанка, чаще всего жители Прикамья использовали банковские карты для покупок и переводов (98% всех операций). На снятия наличных приходилось 2%.

Управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков пояснил, что главным фактором роста количества и объёма безналичных платежей стало развитие инфраструктуры для обслуживания банковских карт. В частности, на начало 2024 года в регионе работали более 82 тысяч электронных терминалов и банкоматов. Это на 4% больше, чем годом ранее. Моночков отметил также, что постепенно повышается уровень финансовой доступности и в отдалённых территориях Прикамья.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае почти вдвое уменьшилось количество поддельных банкнот: в 2023 году в банковской системе региона были обнаружены 54 таких банкноты, тогда как в 2022 году — 92.

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