Екатерина Артёмова
Самый дорогой коттедж в Прикамье нашли в Добрянском округе
Цена трёхэтажного дома составляет 145 млн рублей
Как указано в объявлении, коттедж располагается на участке площадью 22 сотки. Площадь самого дома — 470 кв. м. Он построен из клеёного бруса, оборудован всеми необходимыми коммуникациями и отделан. В доме три этажа, пять комнат, также есть бассейн, хамам, домашний кинозал, бильярдная и сигарная комнаты, терраса.
Отмечается, что к коттеджу ведёт асфальтированная дорога, а в посёлке есть вся инфраструктура: детские и спортивные площадки, пляж, летний ресторан, парковка водного транспорта.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в первом премиальном многоквартирном доме в Перми продаётся двухкомнатная квартира за 23 млн руб.
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