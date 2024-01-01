Екатерина Артёмова Самый дорогой коттедж в Прикамье нашли в Добрянском округе Цена трёхэтажного дома составляет 145 млн рублей Поделиться Твитнуть

Цена самого дорогого коттеджа в Пермском крае, выставленного на продажу, составляет 145 млн руб. На объявление о продаже объекта, опубликованное на сайте «Авито», обратил внимание портал Properm.ru. Дом находится в элитном коттеджном посёлке «Лукоморье» (Добрянский городской округ).

Как указано в объявлении, коттедж располагается на участке площадью 22 сотки. Площадь самого дома — 470 кв. м. Он построен из клеёного бруса, оборудован всеми необходимыми коммуникациями и отделан. В доме три этажа, пять комнат, также есть бассейн, хамам, домашний кинозал, бильярдная и сигарная комнаты, терраса.

Отмечается, что к коттеджу ведёт асфальтированная дорога, а в посёлке есть вся инфраструктура: детские и спортивные площадки, пляж, летний ресторан, парковка водного транспорта.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в первом премиальном многоквартирном доме в Перми продаётся двухкомнатная квартира за 23 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.