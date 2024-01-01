Алёна Бронникова В первом премиальном доме Перми за 23 млн рублей продаётся двушка от собственника В квартире есть собственная терраса Поделиться Твитнуть

В центре Перми продаётся двухкомнатная квартира от собственника по рекордно высокой цене — 440,4 тыс. руб. за кв. м. Согласно информации, указанной в объявлении на сайте Авито, жильё продаётся в премиальном многофункциональном комплексе с клубным домом «Москва» по ул. Пермской, 33.

«Продам квартиру полностью готовую к проживанию, оставляем всё. Квартира с личной небольшой террасой. Продажа от собственника. Никто не жил», — сообщает автор.

Квартира с дизайнерским ремонтом находится на седьмом этаже, она оборудована мебелью, гардеробной, бытовой техникой и тёплыми полами. Комнаты изолированные, высота потолков — 3,3 м. Общая площадь составляет 52 кв. м, стоимость квартиры составляет 22,9 млн руб.

Девятиэтажный дом с подземной парковкой был сдан в 2022 году. Помимо жилых помещений, в нём находятся коммерческие площади, фитнес-клуб и спа-центр, на территории оборудованы детские площадки, спортивная коробка. Строительство комплекса по ул. Пермской, 33 началось ещё в 2007 году. Проект получил название «Zeppelin. Дом будущего». Ожидалось, что объект будет введён в эксплуатацию через год, однако в кризис 2008 года стройка была заморожена, а первоначальный застройщик, ООО «Камтрансстрой Плюс» в 2009 году начал процедуру банкротства. Разрешение на достройку в 2013 году получило московское ЗАО «КОРТЕКС».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в январе 2024 года на вторичном рынке жилья в Перми стоимость квадратного метра в среднем составила 99 тыс. руб., что на 16% больше, чем в январе 2023 года, и на 2% больше в сравнении с предыдущим месяцем. В среднем стоимость квартиры на «вторичке» в начале года достигла 4,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.