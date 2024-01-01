В январе спрос на вторичном рынке жилья Перми сократился на 34% А цены продолжают расти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги января 2024 года на вторичном рынке жилья в России, сравнив показатели с тем же месяцем прошлого года. В Перми значительно упал спрос и сократилось предложение, а цены продолжили рост.

Так, по сравнению с январём 2023 года количество предложений жилья на вторичном рынке Перми, судя по объявлениям на платформе, сократилось на 16% (в целом по РФ снижение составило 11%). Сократилось количество предложений (-1%) и по сравнению с декабрём 2023 года. Сильнее всего уменьшилось число доступных для приобретения «однушек» и «двушек».

За год в Перми на треть (-34%) упал спрос на квартиры в данном сегменте (-29% в РФ). По сравнению с декабрём прошлого года спрос несколько вырос (+9%).

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Перми по итогам прошлого месяца в среднем составила 99 тыс. руб. — это на 16% больше, чем год назад, и на 2% больше в сравнении с предыдущим месяцем.

В среднем стоимость квартиры на «вторичке» в краевом центре по итогам января достигла 4,7 млн руб., а однокомнатной квартиры — 3,7 млн руб.

Главная причина снижения спроса на вторичном рынке жилья — дорогая ипотека, считает руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин. За год ключевая ставка ЦБ увеличилась более чем в два раза (с 7,5 до 16%), а за ней выросли и ставки по кредитам.

«В такой ситуации многие предпочитают аренду жилья или смотрят варианты на рынке новостроек, где есть льготные программы», — комментирует специалист.

Рост же цен объясняется тем, что владельцы многих ликвидных (одно- и двухкомнатных) квартир начинают их сдавать, а не продавать. В итоге на рынке остаются многокомнатные квартиры, которые стоят больше.

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