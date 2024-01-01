Екатерина Артёмова Перенесённый на осень концерт группы «Комсомольск» в Перми не состоится Музыканты сообщили, что выступлений группы больше не планируется Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал группы «Комсомольск»

Концерты группы «Комсомольск», ранее перенесённые с марта на осень, не состоятся. Как сообщается в телеграм-канале группы, вернуть билеты можно по месту их приобретения. Среди концертов коллектива, которые должны были пройти осенью, было в том числе выступление группы в пермской частной филармонии «Триумф».

«Будущее туманно, а песни «Комсомольска» родом из другого времени и другой реальности. Да и противоречия между бывшими и нынешними участниками группы только нарастают. Мы не прощаемся со сценой, это дело наших жизней, но выступлений «Комсомольска» не планируем», — объяснили своё решение в группе.

В конце прошлого года группа «Комсомольск» объявила в своих соцсетях, что весной 2024-го планирует провести концерты в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Самаре и Уфе. Выступление «Комсомольска» в Перми изначально должно было состояться 14 марта. Однако затем, как и другие мартовские концерты коллектива, его перенесли на осень. В частной филармонии «Триумф» перенос тогда объясняли «логистическими сложностями» и уточняли, что концерт группы пройдёт в октябре.

«Комсомольск» — российская инди-группа, основанная в 2017 году в Москве. В 2024 году группа, по данным СМИ, попала в неофициальный список «запрещённых» российских артистов. Против выступления группы в Перми ранее высказывался телеграм-канал «Прикамские витязи».

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