В Перми обсудили параметры будущего технопарка на территории межвузовского кампуса Площадь технопарка составит более 18 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Фото: проект учебно-лабораторного корпуса и технопарка кампуса «Будущее Пармы»

Под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание рабочей группы по вопросам создания в Перми современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса «Будущее Пармы». Один из вопросов повестки был посвящён функциональному содержанию и технологическому оснащению технопарка, который станет его частью.

Как рассказал разработчик концепции и технического устройства объекта Владимир Баландин, здание технопарка будет иметь переменную этажность, а его общая площадь составит около 18,6 тыс. кв. м. Технопарк будет соединён переходами со зданием учебно-лабораторного корпуса кампуса.

Проектом предусмотрено создание 40 кабинетов площадью от 20 до 200 кв. м, 20 микроофисов и общего коворкинга, многочисленных мест общего пользования. Это позволит резидентам технопарка разместить порядка 1,5 тыс. рабочих мест специалистов высоких технологий и ежедневно принимать более 500 посетителей. Помимо офисных и выставочно-демонстрационных помещений, в технопарке разместятся места для работы специалистов креативных индустрий и опытно-производственные площади для разработки, производства и тестирования высокотехнологичной продукции полного цикла.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил профильным вице-премьерам, министрам и представителям вузов Прикамья детально проработать вопрос взаимодействия учебных лабораторий и технопарка с точки зрения логистики и содержания. Это позволит эффективно использовать пространства технопарка и обеспечить возможность участия студентов и работников вузов в создании проектов технологического предпринимательства, а также в разработках резидентов технопарка.

Губернатор напомнил также, что президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию поставил задачу вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки и довести их долю до 2% ВВП к 2030 году. В связи с этим Дмитрий Махонин поручил министерству промышленности и торговли Прикамья подготовить комплекс мер по расширению пула индустриальных партнёров кампуса, а краевому министерству образования и науки — разработать предложения по совершенствованию региональных мер поддержки науки и высшего образования.

Напомним, межвузовский кампус международного уровня «Будущее Пармы» возводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Кампус расположится в Камской долине в правобережной части Перми. В его состав войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс с более 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей.

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