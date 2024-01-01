Cпрос на покупку офисов в Перми за год сократился на 42% На аренду — вырос на 10% Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Аналитики «Авито Недвижимости» изучили, как изменился рынок продажи и аренды офисных помещений, сравнив показатели за февраль 2023 и 2024 годов.

В сегменте продажи офисов за год спрос в Перми сократился на 42% (в среднем по России — на 5%). В десяти из 30 городов интерес к приобретению таких объектов по сравнению с февралем 2023 года напротив увеличился. Так, в Омске спрос прибавил 62%, а в Красноярске — 50%.

Предложение офисных помещений в Перми за год сократилось на 45% (в среднем же по России зафиксирован рост на 7%). Положительная динамика в 8 из 30 городов исследования. Самые заметные изменения в Москве (+36%), Новосибирске (+35%) .

Стоимость покупки квадратного метра офисного помещения в Перми выросла на 9% — до 80 тыс. руб. По стране рост составил 43%, при этом есть семь городов, в которых коммерческая недвижимость за год подешевела. В Ярославле и Туле цены снизились на треть.

В сегменте аренды офисных помещений спрос в Перми вырос на 10% (по всей России за год — на 4%). Арендой стали чаще интересоваться в 16 из 30 городов. Предложение по аренде офисов в Перми упало на 31%.

По сравнению с февралем 2023 года стоимость аренды офисных помещений в пересчете на квадратные метры в среднем Перми выросла на 8% (до 644 руб. за «квадрат»). По России рост составил 50%, но в шести городах аренда подешевела.

«Сокращение предложения на рынке аренды офисных помещений вместе с ростом цены говорит о большой востребованности таких объектов на рынке. Бизнес делает ставку на мобильность и адаптивность, стремится заработать здесь и сейчас, поэтому вкладывает деньги в оборот, а не в приобретение основных фондов. Рынок продажи офисов более стабильный. Локальный спад спроса объясняется активным 2023 годом, когда многие предприниматели смогли закрыть свои потребности в офисной недвижимости», — считает руководитель отдела продаж «коммерческая недвижимость» «Авито» Виктория Сафронова.

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