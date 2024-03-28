На конференции «ИТС Регионам» Пермский край представил достижения по цифровизации транспортной отрасли Поделиться Твитнуть

В четверг, 28 марта, в Перми открылась ежегодная всероссийская выставка и форум «ИТС Регионам», посвященная интеллектуальным системам в транспорте и цифровизации отрасли. Участники мероприятия – представители бизнеса, государственных органов и делегации из различных регионов России.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин приветствовал участников по видеосвязи, отметив важность цифровизации транспорта в регионе. Он подчеркнул, что благодаря внедрению различных технологий, включая системы навигации и единую систему оплаты проезда, удалось повысить эффективность транспортной сети.

Большое внимание уделяется также безопасности на дорогах, с расширением зоны покрытия детекторами и видеокамерами для оперативного мониторинга и реагирования на инциденты.

Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов подчеркнул важность выставки «ИТС Регионам» для развития интеллектуальных систем в стране, способствующей повышению безопасности и эффективности дорожной инфраструктуры.

В первый день выставки обсуждалась реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги», развитие искусственного интеллекта и информационной безопасности, а также технологии информационного моделирования.

Показав свой опыт в цифровизации транспорта, Пермский край продемонстрировал успешное внедрение интеллектуальных технологий, включая безналичную оплату проезда. Оборудование и системы производятся российскими компаниями, специализирующимися на интеллектуальных технологиях для транспорта.

Компания Fort Telecom, основанная в 2007 году в Перми, является одним из лидеров в области автомобильной электроники и телекоммуникационного оборудования. Её технологии применяются в различных интеллектуальных транспортных системах в ряде городов и регионов России.

"Ростелеком" представил инновационную интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в Прикамье. Это решение было разработано по заказу Центра безопасности дорожного движения при поддержке минтранса Пермского края. Система успешно функционирует на территории городской агломерации в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Ильдар Фахрутдинов, директор пермского филиала ПАО "Ростелеком", отметил, что внедрение интеллектуальной транспортной системы стало важным моментом в цифровизации региона. В 2022 году начался первый этап разработки и внедрения единой платформы управления транспортной системой, которая была полностью разработана в России. В конце 2023 года стартовал второй этап развития платформы, где специалисты сфокусировались на установке дополнительных модулей и интеграции новых информационных решений, которые значительно улучшают функциональность общественного транспорта и систему оплаты парковок.

Благодаря внедрению цифровых решений в Пермском крае сервис мониторинга транспортных потоков был существенно модернизирован. Используя информацию, полученную с детекторов, установленных на главных улицах города, система в режиме реального времени собирает и обрабатывает данные о транспортных потоках. Благодаря этому система автономно регулирует светофоры, оптимизируя движение транспорта и уменьшая пробки на дорогах.

Компания "TrafficData" из Перми специализируется на разработке программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем, использующих технологии видеоаналитики с глубоким обучением. Разработанное ими программное обеспечение применяется для анализа транспортных потоков, мониторинга дорожного движения, управления светофорными объектами, а также обнаружения ДТП и аварийных ситуаций.

Кроме деловой программы, на конференции также стартовал IT-чемпионат для школьников и студентов вузов страны в сфере интеллектуальных транспортных систем. Участники этого мероприятия в течение двух дней будут решать задачи по созданию мобильных сервисов и приложений, а также разрабатывать инновационные технологические решения в сфере транспорта.

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