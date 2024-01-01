В Пермском крае напали на бывшего начальника уголовного розыска Машину Айраса Кучукбаева подрезала иномарка лихачей, которые затем разбили в его новом авто стекло Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На трассе Пермь-Краснокамск неизвестные на Toyota Camry «подрезали» автомобиль бывшего заместителя начальника уголовного розыска одного из районов Перми Айраса Кучукбаева. После этого в его машине разбили стёкла, применяя травматическое оружие. Сам мужчина полуил трамвы лица от осколков разбитого стекла. В соцсетях сообщается, что происшествие случилось ещё 19 марта.

По данным telegram-канал SHOT, Айрас Кучукбаев ехал по трассе Пермь — Краснокамск на своём Haval, который только купил. Со слов мужчины, в зеркале заднего вида увидел ехавшую на большой скорости (под 130 км/ч) чёрную Camry и решил сделать замечание, посигналив лихачам.

После этого, автомобиль нарушителей перестроился на параллельную полосу, они открыли окно и начали плеваться в бывшего полицейского, что-то кричать и прижимать к отбойнику. Как только Кучукбаев остановился, из иномарки выбежал молодой человек, на вид около 25-ти лет, разбил стекло нового автомобиля Haval, а осколки прилетели в Айраса и порезали ему лицо.

После происшествия Кучукбаев посмотрел запись на видеорегистраторе. Оказалось, у нападавших было оружие. Один из них, рассказывает мужчина, пытался потянуться за стволом.

Сейчас личности нападавших устанавливает полиция — экс-полицейский написал заявление в правоохранительные органы.

«Новый компаньон» направил запрос полицию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.