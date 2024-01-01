Алёна Бронникова В Перми 1 мая пройдут праздничные мероприятия с автопробегом и концертом Традиционная демонстрация не запланирована Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский крайсовпроф планирует провести в Праздник Весны и Труда Первомайскую акцию. Как сообщили «Новому компаньону» в организации, традиционная демонстрация в этом году не запланирована.

Согласно постановлению Федерации независимых профсоюзов, акция в российских регионах 1 мая пройдёт под девизом «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны!». Основными мероприятиями профсоюзов в Перми в этот день станут автопробег по районам города с флагами, первомайскими профсоюзными лозунгами и музыкальным сопровождением, а также собрание-концерт «Труд! Профсоюз! Весна!» в ДК им. А.Г. Солдатова.

Молодёжный совет Пермского крайсовпрофа проведёт субботник вокруг стелы с барельефами безымянных манифестантов в парке имени М. Горького и открытый диалог «ПроФдвижение» с молодыми профсоюзными лидерами на площадке завода им. Шпагина, где проходит выставка «Мы защищаем свой родной дом».

Накануне праздника в Перми также состоятся заседания трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, собрания актива по итогам XII съезда ФНПР и встречи с руководителями предприятий и организаций по вопросам текущей социально-экономической ситуации.

В прошлом году пермяки отмечали Первомай также без демонстрации. В последний раз она проводилась в 2019 году, а в 2020-м была отменена из-за коронавируса и с тех пор не проводилась.





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