Максим Артамонов В Перми определено место проведения митинга-концерта в честь Первомая Традиционной демонстрации не будет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первомайский митинг-концерт состоится в Парке имени Горького на главной сцене. Он пройдёт вместо традиционного шествия колонн по Комсомольскому проспекту. В администрации парка подтвердили эту информацию.

«Митинг-концерт действительно пройдёт в парке. Он состоится на главной площади, где установлена сцена» — рассказал изданию 59.ru директор парка Александр Целуйко.



Время проведения митинга-концерта пока не определено.



Ранее в пермском крайсовпрофе сообщили, что в этом году не будет массовой первомайской демонстрации. Планировалось, что шествие пройдёт в традиционном формате в Кировском, Орджоникидзевском районах и на Октябрьской площади.



В последний раз демонстрация на Первомай проходила в 2019 году. На следующий год она была отменена из-за коронавируса и с тех пор не проводилась.



В этом году без традиционного шествия «Бессмертного полка» пройдёт и День Победы. Всем, кто планировал принять участие в этом событии, власти предложили альтернативные варианты — например, наклеивать на свои автомобили портреты погибших в Великой Отечественной войне родственников. Другой вариант — украсить окна своих домов тематическими рисунками, трафаретами и символикой Дня Победы.



В начале апреля глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин заявлял, что в ежегодной акции «Бессмертный полк» смогут принять участие родственники погибших участников спецоперации. Однако позже шествие «Бессмертного полка» было отменено по всей стране.



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