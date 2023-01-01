Максим Артамонов В Перми в колоннах «Бессмертного полка» пронесут портреты погибших участников СВО В прошлом году акция собрала более 40 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ежегодной акции «Бессмертный полк», посвящённой Дню Победы, смогут принять участие родственники погибших участников спецоперации. Об этом на заседании краевого оргкомитета «Победа» сообщил глава департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

«Мы уверены, что в этом году, как и в прошлом, будут портреты героев, которые, к сожалению, погибли в рамках специальной военной операции. Их родственники тоже будут участниками «Бессмертного полка», — рассказал Хузин.

По его словам, в прошлом году шествие собрало более 40 тыс. пермяков и гостей города, и нынче соберёт большое число участников. Хузин навал шествие, которое планируется организовать в этом году, -"сильнейшим по народному духу мероприятием». Единым координатором «Бессмертного полка» в Пермском крае, как и в прошлом году, станет пермский патриот-центр «Аваргард». В ходе мероприятия будут задействованы 500 волонтёров.

Акция традиционно пройдёт 9 мая. Построение Полка начнётся в 9:00, а в 11:00 колонны выдвинутся с Комсомольского проспекта — в районе улиц Пушкина, Островского к ЦУМу, а затем к главной сцене у Театра-Театра, где будет конечная точка шествия.

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