Алёна Бронникова ГК «Алендвик» откроет в центре Перми гастромаркет со свежими морепродуктами Открытие ожидается в мае Поделиться Твитнуть

Пермская группа компаний «Алендвик» в мае планирует открыть гастромаркет «Вкус странствий». Как уточнили в пресс-службе организации, заведение будет расположено на Комсомольском проспекте, 15.

В нём будут представлены кафе «Алендвика» русской и итальянской кухни. Центральным корнером станет «Море у дома», где можно будет приобрести как свежие морепродукты, так и готовые блюда.

«Мы хотели создать место, где люди могли бы попробовать разные кухни мира, не выходя из одного здания. Здесь собраны лучшие гастрономические предложения от наших кафе, появился новый бренд — "Море у дома"», — рассказала генеральный директор ГК Елена Юнко.

На площадке нового заведения будут проходить мастер-классы, выставки, творческие вечера и концерты живой музыки. Ранее по этому адресу располагались кафе «Пельмешки да вареники» и «Viva la pizza», закрывшиеся в 2018 году. Сейчас в помещении проведена реконструкция, ведётся установка необходимого оборудования, персонал проходит обучение.

ГК «Алендвик» управляет самой большой сетью кафе быстрого обслуживания в Пермском крае. Всего под контролем компании работает 47 точек, из них 10 на фудкортах. В перечень входят бренды SFC-Express, BRandICE, «Креп&Суп», Good News, «Поке-maN», «Пельмешки да вареники» и Viva la Pizza. В ноябре 2023 года сообщалось, что компания планирует в этом году обновить два фудкорта в пермских ТЦ.

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