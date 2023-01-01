Алёна Бронникова ГК «Алендвик» в следующем году обновит в Перми фудкорты в ТЦ «Кит» и «Шоколад» Общая площадь новых зон составит 600 кв. м Поделиться Твитнуть

Пермская группа компаний «Алендвик» в следующем году планирует приступить к реконструкции двух фудкортов в торговых центрах краевой столицы. Как сообщает пресс-служба организации, общая площадь новых зон для кафе составит около 600 кв. м.

Так, в первом квартале 2024 года начнутся работы на территории фудкорта в ТЦ «Кит» на ул. Писарева, 29а. А в течение первой половины года — обновление зоны в ТРЦ «Шоколад» на ул. Героев Хасана, 105.

В рамках реновации «Алендвик» также внесёт изменения в линейку представленных заведений общественного питания. На обоих объектах Chicken будет работать с расширенным меню, появится кафе паназиатской кухни «Поке-maN», а в «Шоколаде» разместится кафе Viva la Pizza.

«Обновление дизайна и интерьера кафе — общая практика в сфере ресторанного бизнеса. В среднем дизайн-проект кафе остаётся актуальным на протяжении нескольких лет, потом его лучше менять. К тому же, есть растущий спрос на паназиатскую кухню в районах города, поэтому мы обновляем не только интерьер фудкортов, но и набор кафе, которые там представлены», — рассказала коммерческий директор ГК Анна Васильева.

Она обратила внимание на то, что обновлённые кафе дают больше возможностей для проведения активностей и мероприятий для гостей. Например, вечера живой музыки, концерты и детские праздники.

ГК «Алендвик» управляет самой большой сетью кафе быстрого обслуживания в Пермском крае. Всего под контролем компании работает 46 точек, из них 10 на фудкортах. В перечень входят бренды «Кодак Экспресс», SFC-Express, BRandICE, «Креп&Суп», Good News, «Поке-maN», «Пельмешки да вареники» и Viva la Pizza. В текущем году компания обновила в Перми два кафе на Комсомольском проспекте и открыла один новый фудкорт в ТЦ «Садовый Mall.





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