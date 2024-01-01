Алёна Бронникова В СИЗО Прикамья пытались передать спрятанные в пакете с чаем телефоны Проводится проверка Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

Жена одного из заключённых следственного изолятора № 3, который расположен в Кизеле Пермского края, пыталась передать телефоны, спрятав их в продуктах. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУФСИН России.

«Сотрудниками учреждения при досмотре посылки, поступившей по почте от гражданки, предназначенной её супругу, были обнаружены и изъяты три мобильных телефона, спрятанных ухищрённым способом в продуктах питания. Запрещённые предметы находились внутри пакета с листовым чаем и в пакете с рассыпным табаком», — рассказали в ведомстве.

О происшествии было доложено руководству учреждения, в ГУФСИН по Пермскому краю и Кизеловскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. По данному факту организована проверка.

Это далеко не первый случай попытки доставки запрещённых предметов на режимную территорию исправительных учреждений. Так, в феврале в одной из колоний родственники пытались передать телефоны, спрятав их в кроссовках, а летом сотрудники ГУФСИН пресекли попытку передачи запрещённых предметов, спрятанных в тесте. Ведомство напоминает, что федеральным законодательством предусматривается уголовная ответственность за передачу запрещённых вещей в СИЗО.

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