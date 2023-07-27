В Пермскую колонию пытались пронести телефон, спрятанный в тесте Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

Сотрудниками оперативного отдела, дежурной смены и отдела режима и надзора Пермской воспитательной колонии, расположенной в селе Гамово Пермского МО, была предотвращена попытка доставки сотового телефона осуждённому. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Прикамью.

Запрещённые предметы пытались пронести родители, прибывшие на длительное свидание. Они спрятали в дрожжевом тесте сотовый телефон с сим-картой, зарядное устройство и две зажигалки.

Однако надзирателей перехитрить не удалось. Был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены по подследственности в МВД России по Пермскому краю.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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