В Пермскую колонию пытались пронести телефон, спрятанный в тесте
Сотрудниками оперативного отдела, дежурной смены и отдела режима и надзора Пермской воспитательной колонии, расположенной в селе Гамово Пермского МО, была предотвращена попытка доставки сотового телефона осуждённому. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Прикамью.
Запрещённые предметы пытались пронести родители, прибывшие на длительное свидание. Они спрятали в дрожжевом тесте сотовый телефон с сим-картой, зарядное устройство и две зажигалки.
Однако надзирателей перехитрить не удалось. Был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы направлены по подследственности в МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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