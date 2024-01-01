На трассе в Пермском крае в ДТП с фурой погиб водитель легковушки Он выехал на встречную полосу Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В среду, 27 марта, около 17 часов на автодороге М7-Волга «Подъезд к Перми» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Водитель автомобиля «Кайви» на 385 км трассы (район отворота на Очёр) начал совершать обгон в запрещающем месте, выехал на полосу встречного движения и столкнулся лоб в лоб с грузовым автомобилем «Вольво» в составе с полуприцепом.

В результате водитель легкового автомобиля погиб.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции снова обращают внимание водителей на то, что в регионе ухудшаются погодные условия. Идёт сильный снег, он сопровождается боковым ветром, видимость на дорогах заметно ухудшилась. В ГИБДД просят участников движения строго соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее инспекторы призвали водителей отказаться от поездок в тёмное время суток.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.