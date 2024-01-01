В Перми помещения «Королёвских номеров» переходят в краевую собственность Там будет создана постоянная музейная экспозиция Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Два помещения, расположенные на первом этаже дома по ул. Сибирской, 5, где находятся «Королёвские номера», перейдут в госудаственную собственность. Их безвозмездно передаст владелец помещений. Об этом сообщил в своём telegramк-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Это объект культурного наследия, знаковое для города здание. Здесь размещалась гостиница «Королевские номера», где прошли последние несколько недель жизни Великого Князя Михаила Александровича», — написал губернатор.

Он добавил, что сейчас там представлена историко-архивная выставка, посвящённая судьбе Михаила Александровича и трагическим событиям июня 1918 года».

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

«Это наш первый шаг к музеефикации здания, созданию там постоянной экспозиции», — сообщил Махонин.

«Королёвские номера» — трёхэтажный особняк 1910 года постройки в стиле русского модерна. Здесь в 1918 году жил великий князь Михаил Романов, останавливались поэты Маяковский и Луговской. Долгое время это здание использовалось как общежитие сотрудников Пермского театра оперы и балета.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Весной прошлого года стало известно, что они будут переданы Культурно-просветительскому центру; это учреждение, недавно отделившееся от Пермского краеведческого музея, является оператором исторического парка «Россия — моя история».

Подробности о том, что там будет после преобразования и во сколько это обойдётся, читайте в нашей статье.

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