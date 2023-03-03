Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей исторической справедливости Какое будущее ждёт «Королёвские номера»? Поделиться Твитнуть

Знаменитые «Королёвские номера» (ул. Сибирская, 5) — трёхэтажный особняк 1910 года постройки в стиле русского модерна, являющийся объектом культурного наследия, — будут переданы Культурно-просветительскому центру; это учреждение, недавно отделившееся от Пермского краеведческого музея, является оператором исторического парка «Россия — моя история».

В проекте закона о поправках в краевой бюджет, который будет рассматриваться в марте Законодательным собранием Пермского края, предусмотрено выделение на 2023—2025 годы дополнительных средств в сумме 2 млн 833,5 тыс. руб. ежегодно в рамках подпрограммы «Развитие культуры, искусства и архивного дела Пермского края»; эти деньги будут направлены на эксплуатацию здания «Королёвских номеров», включая все виды коммунальных услуг, уборку (в том числе от снега и льда), а также услуги охраны и оплату налогов.

Как пояснила «Новому компаньону» директор Культурно-просветительского центра Мария Федотова, в здании планируется организовать постоянную музейную экспозицию, посвящённую пребыванию в Перми Михаила Александровича Романова в 1918 году, а также в целом связям Пермского края с династией Романовых.

О концепции музея подробно рассказала куратор проекта Ольга Сафрошенко:

— О том, что делать с этим зданием, говорят и думают давно. Разработка концепции началась ещё два года назад, это большая коллаборация, в которой участвуют Пермский государственный архив социально-политической истории, Пермский краеведческий музей и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Тема музеефикации истории Романовых в Прикамье назрела давно: Пермь осталась единственным городом, входящим в «Романовский маршрут», в котором этот потенциал никак не используется. Хотя бы поэтому проект необходимо реализовать, не говоря уж об исторической справедливости.

В «Королёвских номерах» расположится не просто музей, а культурно-просветительский центр «Романовы и Пермский край». Речь пойдёт не только о великом князе Михаиле Александровиче, которых жил в этом здании в 1918 году: это, во-первых, не слишком радостная тема, а во-вторых, это было бы несправедливо ко всему прочему объёму истории, начиная с боярина Михаила Никитича Романова — «ныробского узника», включая приезды в Пермь Александра I (художественная реконструкция этого визита сделана в романе Леонида Юзефовича «Филэллин») и Александра II. Задача центра — показать взаимное влияние царской династии и Прикамья, все аспекты этого взаимодействия, от бытовых и практических до экзистенциальных.

Подлинных экспонатов, связанных с пребыванием Романовых на территории Пермского края, осталось очень немного. Собирать материальное наследие романовских времён помогли частные коллекционеры и уже упоминавшееся Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество.

На первом этаже здания расположатся сервисы для посетителей, на втором — большая экспозиция, связанная со всеми Романовыми до Михаила Александровича, и отдельная экспозиция об истории здания — о создании гостиницы купца Королёва и её знаменитых постояльцах от Владимира Маяковского до зарубежных постановщиков, приезжавших работать в Пермский театр оперы и балета уже в начале XXI века.

На третьем этаже будет рассказана драматическая история пребывания в Перми и гибели Михаила Александровича Романова. По воспоминаниям современников, номер великого князя был как раз на третьем этаже. По словам Ольги Сафрошенко, будет предпринята попытка восстановления интерьера этого номера, о котором сохранились хоть и скудные, но подлинные воспоминания людей, которые встречались с Романовым в его комнате; однако будущим посетителям надо быть готовыми к тому, что никакой роскоши в этой комнате не было.

Реализация проекта начнётся, по самым оптимистичным прогнозам, в конце 2024 года под кураторством той же Ольги Сафрошенко.

Небольшая выставка — превью будущего музея — расположится в арочном помещении Каретного проезда с правой стороны от фасада «Королёвских номеров», там недавно располагался салон дизайна интерьеров. По словам Ольги Сафрошенко, это единственное помещение здания, которое никогда не перестраивалось. Выставка, посвящённая личности Михаила Александровича Романова и его месту в императорском доме Романовых, будет построена на документах и небольшом предметном ряде. Тематико-экспозиционный план должен быть готов к началу апреля.

Обсуждается возможность сопровождать выставку аудиоспектаклем, чтобы придать экспозиции больший объём и дополнительные измерения. Его текст на основе расследований гибели великого князя готова написать драматург Ксения Гашева.

В нынешнем году должен быть разработан научный проект приспособления здания бывшей гостиницы под музейные нужды, а Культурно-просветительскому центру уже выделены средства на разработку художественного решения и бренд-бука экспозиции.

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