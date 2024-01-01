Пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле» пермякам поступили первые выплаты После трагедии власти анонсировали перечисление денежных компенсаций пострадавшим и близким погибших из любого региона Поделиться Твитнуть

Пострадавшие в ходе теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» уроженцы Прикамья получили первые выплаты, анонсированные ранее властями. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

В информации, которую опубликовала пресс-служба ведомства, говорится, что «первые выплаты получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Удмуртской Республики, а также Пермского края».

В департаменте также добавили, что единовременную материальную помощь могут получить пострадавшие в теракте из любого региона.

На следующий день после трагедии в «Крокус Сити Холле» губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также мэр Москвы Сергей Собянин заявили, что власти выплатят денежные компенсации от 500 тыс. до 3 млн руб. пострадавшим и близким погибших.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате него погибли 139 человек, трое из них — дети. Ещё 182 пострадали.

Согласно первоначальным результатам расследования, теракт был тщательно спланирован и подготовлен, считают в Следственном комитете РФ. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, от огнестрельных ранений в теракте погибли 40 человек, от пожара — 45 человек.

Ранее уроженка Кунгура рассказала, как спаслась в «Крокус Сити Холле». Она с мужем пришла на концерт в день трагедии, но чудом выжила.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.