В Перми сотрудники полиции стали чаще увольняться из органов
В ведомстве считают, что это «рабочий некомплект»
На заседании Пермской городской думы, которое состоялось 26 марта, начальник управления МВД по Перми Станислав Кравченко, отчитываясь об итогах работы за 2023 года, рассказал о состоянии с кадрами.
Депутат Дмитрий Фёдоров задал Кравченко вопрос: имеется ли некомплект в подразделениях органов внутренних дел Перми и в чём начальник Управления МВД по Перми видит основные причины отсутствия желания у граждан идти на службу в полицию.
Станислав Кравченко подтвердил, что некомплект в подразделениях города действительно есть. Он пояснил, что в 2022-2023 годах на службу в органы внутренних дел в среднем принималось 260 человек, но уволилось больше.
«В 2022 году из ОВД городских подразделений МВД было уволено 363 человека, в 2023 году — 320. А принимаем мы такое же количество. То есть задача для нас — удержать эту тенденцию. В октябре произошло увеличение заработной платы сотрудникам органов внутренних дел. Те сотрудники, которые решили покинуть наши ряды, в первом квартале завершат процедуру увольнения. Останутся сотрудники, которые будут и дальше эффективно выполнять свою работу», — рассказал начальник МВД по Перми.
Кравченко также добавил, что в ведомстве прогнозируют количество увольнений на уровне 270-280 человек, а примут порядка 260.
«В принципе, это будет рабочий некомплект, и ситуацию мы переломим», — отметил полицейский.
Напомним, на том же заседании гордумы Станислав Кравченко сообщил, что городская полиция «не теряет бдительность», когда в школы поступают фейковые сообщения о минировании. Так глава городского управления МВД ответил на критику со стороны депутата Екатерины Лялиной, заявившей, что «органы внутренних дел с каждым разом всё меньше реагируют» на информацию, поступающую в образовательные учреждения от анонимов.
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