В Перми сотрудники полиции стали чаще увольняться из органов В ведомстве считают, что это «рабочий некомплект» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Пермской городской думы, которое состоялось 26 марта, начальник управления МВД по Перми Станислав Кравченко, отчитываясь об итогах работы за 2023 года, рассказал о состоянии с кадрами.

Депутат Дмитрий Фёдоров задал Кравченко вопрос: имеется ли некомплект в подразделениях органов внутренних дел Перми и в чём начальник Управления МВД по Перми видит основные причины отсутствия желания у граждан идти на службу в полицию.

Станислав Кравченко подтвердил, что некомплект в подразделениях города действительно есть. Он пояснил, что в 2022-2023 годах на службу в органы внутренних дел в среднем принималось 260 человек, но уволилось больше.

«В 2022 году из ОВД городских подразделений МВД было уволено 363 человека, в 2023 году — 320. А принимаем мы такое же количество. То есть задача для нас — удержать эту тенденцию. В октябре произошло увеличение заработной платы сотрудникам органов внутренних дел. Те сотрудники, которые решили покинуть наши ряды, в первом квартале завершат процедуру увольнения. Останутся сотрудники, которые будут и дальше эффективно выполнять свою работу», — рассказал начальник МВД по Перми.

Кравченко также добавил, что в ведомстве прогнозируют количество увольнений на уровне 270-280 человек, а примут порядка 260.

«В принципе, это будет рабочий некомплект, и ситуацию мы переломим», — отметил полицейский.

Напомним, на том же заседании гордумы Станислав Кравченко сообщил, что городская полиция «не теряет бдительность», когда в школы поступают фейковые сообщения о минировании. Так глава городского управления МВД ответил на критику со стороны депутата Екатерины Лялиной, заявившей, что «органы внутренних дел с каждым разом всё меньше реагируют» на информацию, поступающую в образовательные учреждения от анонимов.

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