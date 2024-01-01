В полиции Перми опровергли, что реже реагируют на сообщения о минировании школ Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

На пленарном заседании Пермской городской думы начальник управления МВД по Перми Станислав Кравченко, отчитываясь об итогах деятельности Управления МВД России по Перми за 2023 год, заявил, что городская полиция «не теряет бдительность», когда в школы поступают фейковые сообщения о минировании.

Эту тему на пленарке подняла депутат Екатерина Лялина.

«Как директор с большим стажем, я наблюдаю такую тенденцию: органы внутренних дел с каждым разом всё меньше реагируют на подобного рода выпады (анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах — ред.). Ещё полгода-год назад обязательно приезжали сотрудники полиции, осматривали образовательное учреждение после таких сообщений», — посетовала Лялина.

Она привела в пример недавний случай, когда в соцсетях были опубликованы номера школ, где якобы планируются расправы. Однако сотрудники полиции не пришли в эти школы и не обеспечили дополнительную защиту.

«Мы на каждое сообщение выезжаем, — ответил Кравченко. — Мы в любом случае рано или поздно до каждой школы доедем. Но когда идёт веерная рассылка, то есть 38-40 школ, мы выбираем наиболее уязвимые места. Смотрим, есть ли учебный процесс: некоторые школы закрыты, некоторые находятся на ремонте. То есть мы анализируем информацию и имеющиеся силы направляем. Запрашиваем помощь у Главного управления. Оно выделяет дополнительных служебно-разыскных собак, которые обучены именно на обнаружение взрывчатых веществ. И мы проверяем эти школы».

Также Кравченко пояснил, что после получения информации о противоправных действиях городская полиция привлекает наружные наряды. Сегодня территория Перми распределена на 758 маршрутов патрулирования, и руководство полиции сразу меняет дислокацию наружных нарядов, если поступают сообщения о минировании.

«В любом случае, мы реагируем, и будем реагировать на подобного рода информацию», — подытожил Кравченко.

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