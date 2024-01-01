В этом году посевные площади в Прикамье будут увеличены на 14,5 тысячи гектаров Подготовка к весенне-полевой кампании идёт по плану Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с министром агропромышленного региона Павлом Носковым. Как сообщает пресс-служба краевого минагро, на встрече обсуждались итоги работы министерства в 2023 году и планы на 2024 год.

Павел Носков доложил, что по итогам минувшего года в Пермском крае валовой сбор производства сельскохозяйственной продукции составил 62,9 млрд руб. Прикамье перешагнуло отметку в 587 тыс. тонн молока, заняло четвёртое место в России по производству сливочного масла и вошло в топ-10 лидеров РФ по производству куриного яйца — 1401,1 млн штук. Также существенно перевыполнен план засеваемой площади элитными семенами в общей площади посевов, что составило 25,4 тыс. га.

Особое внимание было уделено работе по созданию условий для «технического перевооружения» и обновления парков сельхозтехники предприятий региона. В общей сложности в прошлом году аграрии Пермского края приобрели 199 единиц сельскохозяйственной техники — комбайны, тракторы, сеялки, опрыскиватели и различные агрегаты. Субсидировано через лизинг 180 единиц техники.

Кроме того, минагро Прикамья продолжало активно поддерживать как крупные предприятия, так и небольшие хозяйства. Напомним, для помощи аграриям на территории края в формате единого окна работает подведомственный министерству «Центр развития агробизнеса». Он осуществляет приём и проверку заявок на предоставление субсидий и грантов на соответствие требованиям и условиям в рамках соответствующих постановлений, подготовку заключений по ним и сводных справок-расчётов и прочее. Всего за 2023 год центр принял 1555 заявок на субсидирование по 26 направлениям. Общая сумма выданных субсидий составила 2,3 млрд руб.

Велась также работа по привлечению инвесторов для реализации проектов в сфере АПК, комплексному развитию сельских территорий, созданию условий для агротуризма.

Говоря о планах на 2024 год, Павел Носков рассказал, что аграрная политика в Прикамье будет направлена на увеличение производства, финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, развитие современных технологий, улучшение условий жизни на сельских территориях.

Затронув тему подготовки к весенне-полевой кампании, министр отметил, что в этом году посевные площади в Пермском крае будут увеличены на 14,5 тыс. га. Сев зерновых и зернобобовых культур планируется провести на площади 232,92 тыс. га; яровых зерновых и зернобобовых культур — на 210,92 тыс. га, из них яровая пшеница занимает площадь 95,3 тыс. га. Приобретение и подготовка семян осуществляется в плановом порядке, в наличии у аграриев 64 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, это 115,5% от потребности.

В завершение встречи Дмитрий Махонин поручил краевому минагро продолжать реализацию плана по вводу земель в оборот, максимально содействовать сельхозпроизводителям при подаче заявок на получение субсидий в электронной форме, обеспечивать максимально оперативное доведение средств аграриям до начала весенне-полевых работ и разработать методику межведомственного согласования заявок по комплексному развитию сельских территорий.

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