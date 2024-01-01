Екатерина Артёмова В Пермском крае на 1,3% снизился средний чек автокредита По итогам февраля его размер составил 1,33 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Средний размер автокредитов, выданных в Пермском крае в феврале 2024 года, составил 1,33 млн руб. Это на 1,3% меньше, чем в январе — тогда он составлял 1,34 млн руб. Такие данные приводятся на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Несмотря на снижение показателя, Прикамье по итогам февраля вошло в топ-30 регионов РФ по объёмам автокредитования, заняв в нём 25-е место.

В целом по России средний размер выданных автокредитов в феврале составил 1,50 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3% (в январе 2024 года —1,48 млн руб.).

Самый большой средний чек выданных автокредитов был отмечен в Москве (2 млн руб.), Московской области (1,80 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,78 млн руб.), а также в Новосибирской области (1,66 млн руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,65 млн руб.).

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