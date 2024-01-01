Алёна Бронникова СКР Прикамья возбудил уголовное дело после пожара, в котором погиб ребёнок Двоим подросткам удалось спастись из горящего дома Поделиться Твитнуть

СУ СК России по Пермскому краю

Суксунский межрайонный следственный отдел СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело после пожара, произошедшего 23 марта в Кишертском районе, в котором погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.

По данным следствия, возгорание произошло в одной из квартир одноэтажного деревянного дома. В этот момент внутри находились ещё двое детей, которые успели эвакуироваться.

«Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент 6-летний мальчик остался в доме. Тело ребёнка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, по их результатам будут установлены причины пожара и гибели ребёнка. Ведётся сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что ещё один пожар произошёл утром 23 марта в с. Андреево Кишертского муниципального округа. Ко времени прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. Личность погибшего на тот момент не была установлена.

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