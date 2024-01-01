Алёна Бронникова
СКР Прикамья возбудил уголовное дело после пожара, в котором погиб ребёнок
Двоим подросткам удалось спастись из горящего дома
Суксунский межрайонный следственный отдел СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело после пожара, произошедшего 23 марта в Кишертском районе, в котором погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства.
По данным следствия, возгорание произошло в одной из квартир одноэтажного деревянного дома. В этот момент внутри находились ещё двое детей, которые успели эвакуироваться.
«Находившиеся в доме 11-летний мальчик и 13-летняя девочка, услышав оповещение о пожаре, вышли на улицу, а спрятавшийся в этот момент 6-летний мальчик остался в доме. Тело ребёнка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, по их результатам будут установлены причины пожара и гибели ребёнка. Ведётся сбор и закрепление доказательственной базы.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что ещё один пожар произошёл утром 23 марта в с. Андреево Кишертского муниципального округа. Ко времени прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей. Личность погибшего на тот момент не была установлена.
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