В Пермском крае на пожаре погиб человек
Загорелась кровля жилого дома
По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, утром 23 марта на территории с. Андреево Кишертского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 7:56. К месту пожара выехал 21 спасатель на девяти спецмашинах. По прибытии к месту вызова огнеборцы установили, что горит кровля жилого дома.
К этому времени из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей.
В ходе тушения был обнаружен один погибший. Его личность устанавливается.
Пожар был ликвидирован в 8:30. Его площадь составила 98 кв. м.
Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины пожара.
Всего за сутки, по данным МЧС по региону, зарегистрировано девять техногенных пожаров, травмировано три человека, а спасено два.
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