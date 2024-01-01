В Пермском крае на пожаре погиб человек Загорелась кровля жилого дома Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, утром 23 марта на территории с. Андреево Кишертского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 7:56. К месту пожара выехал 21 спасатель на девяти спецмашинах. По прибытии к месту вызова огнеборцы установили, что горит кровля жилого дома.

К этому времени из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, в том числе двое детей.

В ходе тушения был обнаружен один погибший. Его личность устанавливается.

Пожар был ликвидирован в 8:30. Его площадь составила 98 кв. м.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины пожара.

Всего за сутки, по данным МЧС по региону, зарегистрировано девять техногенных пожаров, травмировано три человека, а спасено два.

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