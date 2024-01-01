Екатерина Артёмова В Прикамье ограничат движение грузового транспорта по региональным дорогам Ограничения вводятся на фоне ожидающегося снегопада Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

На региональных дорогах Пермского края вводятся временные ограничения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, с 00:00 27 марта до 12:00 28 марта будет запрещено движение большегрузных автомобилей по некоторым трассам.

Ограничат движение по следующим дорогам: Кунгур—Соликамск, Кунгур—Соликамск—Горнозаводск, Горнозаводск — граница Свердловской области, Большая Соснова—Частые, Черновское — граница Удмуртской Республики, Пермь—Березники, Полазна—Чусовой, Восточный обход Перми.

«Просим водителей с пониманием отнестись к ситуации на дорогах, быть аккуратными и заранее планировать поездку с учётом погодных условий», — отметили в министерстве.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ предупредили, что в среду, 27 марта, в Пермском крае ожидается самый сильный снегопад за последние четыре месяца, начиная с 21 ноября 2023 года.

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