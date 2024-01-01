Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Юный виртуоз из Перми стал лауреатом премии BraVo Поделиться Твитнуть

Лев Бакиров

Министерство культуры Пермского края

Тринадцатилетний пермский пианист Лев Бакиров удостоен международной музыкальной премии BraVo. Информация об этом появилась на сайте премии.

Церемония вручения награды прошла на Исторической сцене Большого театра России 19 марта. Лев Бакиров был отмечен в номинации «Открытие года». Среди обладателей премии этого года также оперная певица Ольга Перетятько, дирижёр Валерий Гергиев, народный артист СССР композитор Родион Щедрин и другие музыканты и проекты из разных стран: всего было вручено 22 золотых скрипичных ключа — символа премии.

Лев Бакиров — 13-летний пианист-виртуоз из Перми, который уже неоднократно побеждал в международных конкурсах, участвовал в крупных музыкальных фестивалях, выступал с сольными концертами в России и за рубежом. В настоящее время он является стипендиатом Благотворительного фонда «Новые имена» и Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и продолжает обучение музыке в Москве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.