На дорогах Перми в ДТП погибли 36 человек Всего за год в городе зарегистрирована 771 авария Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным начальника Управления МВД по Перми Станислава Кравченко, в 2023 году в Перми в авариях погибли 36 человек. Этот показатель сохранился на уровне 2022 года. Об этом Кравченко заявил, выступая с отчётом на пленарке Пермской городской думы.

«Удалось удержать уровень смертности на дорогах Перми на уровне показателей предыдущего года», — заявил полицейский.

Всего в прошлом году на территории Перми было зарегистрировано 771 ДТП (рост составил 14%). Из них 112 аварий произошли с участием детей.

Из презентации Станислава Кравченко

За 2023 год дорожная полиция задержала 3632 водителя в состоянии опьянения (в 2022 году таких было 3902).

В целом количество аварий по вине пьяных водителей снизилось незначительно — с 49 до 47 год к году.

Напомним, на заседании гордумы Станислав Кравченко также сообщил, что городская полиция «не теряет бдительность», когда в школы поступают фейковые сообщения о минировании. Таким образом, глава городского управления МВД ответил на критику со стороны депутата Екатерины Лялиной, заявившей, что «органы внутренних дел с каждым разом всё меньше реагируют» на информацию, поступающую в образовательные учреждения от анонимов.





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