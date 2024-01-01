Университеты Перми и Зимбабве подписали соглашение о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова (ПГАТУ) и Технологический университет Чинхойи (Республика Зимбабве) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Документ был подписан ректором ПГАТУ Алексеем Андреевым и вице-канцлером, профессором Технологического Университета Чинхойи Давидом Джамбгва Симби.

Основная цель данного соглашения — научное и образовательное взаимодействие между двумя университетами, а также подготовка высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса. Соглашение предусматривает реализацию совместных исследовательских проектов, организацию научных мероприятий и публикаций в научных журналах обеих университетов, проведение семинаров, конференций и учебных встреч, а также программы обмена для профессоров, научных сотрудников, преподавателей и студентов. Также предусмотрена разработка совместных научных и учебных программ.

Пермскому ГАТУ вместе с другими 16 российскими университетами было предложено принять участие в деловом форуме «Россия—Зимбабве», который запланирован на 23-27 апреля 2024 года в городе Булавайо, Республика Зимбабве.

Напомним, Пермский государственный аграрно-технологический университет является участником Пермского НОЦ и активно работает в рамках технологического проекта «Технологии распределённой и климатически нейтральной энергетики».

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