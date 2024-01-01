До конца 2024 года в Пермском крае откроется ещё 20 социальных кинозалов Сейчас в регионе работает 161 такой кинозал Поделиться Твитнуть

Фото: социальные сети Пермской синематеки

В 2024 году в Пермском крае откроется 20 новых социальных кинозалов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они появятся в Гайнах, Орде, Соликамске, Осе, Кочёво, Юсьве, Перми, Добрянском, Кудымкарском, Берёзовском, Кунгурском, Оханском, Уинском и Чусовском округах.

Проект по созданию социальных кинозалов в Прикамье реализуется Пермской синематекой с 2019 года при поддержке краевого минкульта. Пермский край стал первым регионом РФ, который начал создавать такие площадки в малых населённых пунктах. Социальные кинозалы открываются на базе библиотек, домов культуры и других учреждений. В них жители могут посмотреть художественные и документальные фильмы, а также принять участие в мероприятиях других форматов. В общей сложности в Прикамье сейчас работает 161 социальный кинозал.

В рамках проекта Пермская синематека провела также базовый курс «Модератор социального кинозала» для руководителей как вновь открывающихся залов, так и уже работающих, где произошла смена кадров. На курсе обсуждались темы, в которых важно разбираться для управления таким учреждением: законодательство в сфере авторского права, управленческие навыки и работа с документами, современные тренды кинопедагогики, приёмы составления программ. Всего такое обучение прошли 50 модераторов.

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