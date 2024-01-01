Биатлонист из Прикамья выиграл «золото» чемпионата России Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Биатлонист из Пермского края Иван Колотов выиграл золотую медаль в гонке преследования на чемпионате России, проходящем в Тюмени.

Во вчерашнем спринте Иван Колотов был пятым, проиграв лидеру 32 секунды. Сократить отставание в преследовании и стать чемпионом страны биатлонисту помогла безупречная стрельба — он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял Александр Логинов, третье — Эдуард Латыпов.

Иван Колотов родился 10 октября 1997 года в Удмуртии, но на внутренних соревнованиях представляет Пермский край (город Чайковский) и спортивное общество «Динамо». Тренируется Колотов у Иннокентия Каринцева.

На взрослом уровне в 2020 году Колотов уже становился победителем чемпионата России в одиночной смешанной эстафете, в команде Пермского края вместе с Валерией Васнецовой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.