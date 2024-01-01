В Перми проходят следственные действия в краевом минприроды Они связаны с уголовным делом в отношении одного из подрядчиков ведомства Поделиться Твитнуть

Утром 26 марта правоохранительные органы нагрянули в министерство природных ресурсов Пермского края. Факт оперативных мероприятий в офисе краевого минприроды «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Там добавили, что «следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, который причинил денежный ущерб министерству».

По данным краевых властей, сейчас сотрудники минприроды дают пояснения по обстоятельству дела и для оказания содействия правоохранительным органам предоставляют всю необходимую информацию. При этом никаких допросов не проводится, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ноябре сотрудники ФСБ проводили выемки документов в офисе АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) и подведомственном краевому минкульту Агентстве новых технологий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.