Число вакансий для специалистов без опыта выросло в Пермском крае на 67% Это вызвано низкой конкуренцией в сфере найма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2023 году в Пермском крае было размещено 60 тыс. вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 67% превышает показатель 2022 года, сообщают аналитики hh.ru.

Чаще всего ищут начинающих специалистов компании из сферы розничной торговли (23% вакансий), информационных технологий (13%) и услуг для бизнеса (7%). Обычно такие вакансии относятся к продавцам-консультантам (15%), менеджерам по продажам и операторам call-центра (по 7%) и разнорабочим (5%).

Медианная зарплата для специалистов без опыта в 2023 году составила 38 600 руб., что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

Наибольший прирост зарплат зафиксирован у следующих специалистов без опыта: водителей — 93,5 тыс. руб. в месяц (+54%), курьеров — 95,2 тыс. руб. (+43%), грузчиков — 35,1 тыс. руб. (+25%).

Тенденция к увеличению числа вакансий для кандидатов без опыта сохраняется и в этом году. За неполный первый квартал было опубликовано 18 тыс. предложений о работе, в которых компании готовы рассмотреть начинающих специалистов. Это на 73% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«В условиях низкой конкуренции (в сферах с массовым наймом) работодатели всё активнее ищут сотрудников среди начинающих специалистов, — комментирует директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая. — Рост спроса на работников без опыта является составной частью более комплексного тренда на расширение границ найма. В него также входят расширение возрастных границ соискателей, причём в обе стороны — как самых молодых (14-18 лет), так и людей 45-50+, а также уход от гендерной дискриминации».

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