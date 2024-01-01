Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Награждение премией «Золотая маска» пройдёт в мае Пермские театры претендуют на 46 наград Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В российских телеграм-каналах распространяется информация о том, что из-за трагедии в «Крокус Сити Холл» переносится награждение премией «Золотая маска», которое должно было пройти в Бетховенском зале Большого театра 27 марта.

Эта информация не вполне соответствует действительности. 27 марта, в Международный день театра, должна была пройти лишь промежуточная церемония – вручение почётных премий «Золотая маска. Честь и достоинство». Основная же церемония – награждение лучших театральных работ сезона 2022/23 – состоится, по нашей информации, лишь в мае. Более того, жюри премии просмотрело ещё не все конкурсные работы и не собиралось для определения лауреатов.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в этом году на премию «Золотая маска» номинированы Пермский театр оперы и балета и Театр-Театр. Кроме того, в конкурсе участвует постановка Дягилевского фестиваля — «Персефона» (18+) Стравинского. Всего пермские театры и проекты претендуют на 46 премий. В номинации «Честь и достоинство», насколько нам известно, в этом году пермяков нет.

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