Алёна Бронникова Самолёт не смог долететь из Перми в Тюмень по технической причине Авиалайнер ATR-72 после вылета вернулся в аэропорт Большое Савино Поделиться Твитнуть

Фото UTair

Ночью 24 марта после взлёта самолёт ATR-72 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Перми в Тюмень, вернулся в аэропорт Большое Савино. Согласно информации, опубликованной в telegram-канале Aviaincident, авиалайнер вылетел в 23:10.

«После взлёта КВС доложил о принятом решении возврата на аэродром вылета Пермь (Б. Савино) по технической причине. Посадка в 21:35 (мск) благополучно», — сообщается в публикации.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что пилотов самолёта, выполнявшего рейс Пхукет—Пермь, пытались ослепить лазером при посадке в Большом Савино. Инцидиент произошёл 21 марта. По информации экипажа, при заходе на посадку на удалении 5 км справа от посадочного курса пилотов осветили лазером зелёного света. Несмотря на это, самолёт приземлился благополучно. Пермский линейный отдел полиции на транспорте зарегистрировал данный случай, проводится проверка, после которой материал будет передан в УМВД по Пермскому краю.

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