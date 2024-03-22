Певец Shaman в день траура после теракта в «Крокусе» презентовал песню «Реквием» Поклонники благодарят исполнителя за его творчество Поделиться Твитнуть

Shaman / кадр из клипа песни "Реквием"

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в день национального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» выпустил новую песню «Реквием». Он написал её сразу после трагедии и посвятил всем жертвам теракта 22 марта.

«В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле» я хочу почтить память всех погибших песней «Реквием 22.03.24». Уже в сети. Все средства от монетизации песни будут направлены на помощь пострадавшим», — написал певец на своей странице в соцсетях.

Ранее Shaman также заявлял, что готов оплатить похороны каждого погибшего в «Крокусе», а также лечение и реабилитацию пострадавших.

Фанаты певца оставили многочисленные комментарии под его постом.

«Это был внутренний крик души Ярослава от всего русского народа!» — считает Лариса Т.

«Единственный музыкант, человек, который так чувственно откликается на жизнь», — написала Надежда И.

«Shaman стал сразу больше, чем шоу-проект. Социальная составляющая Ярослава Дронова проста и потрясающа...» — добавил Валентин К.

«Через музыку Ярослава говорит Бог, я в этом всё больше убеждаюсь, и поэтому творчество Shaman так тепло заходит в сердца многих людей», — размышляет Татьяна Б.

«Только пропустив через своё сердце эту трагедию, можно сочинить такое. И пусть закроют рот те, кто говорит, что Шаман — это чей-то проект», — отмечает Людмила Ж.

Впрочем, под новой песней Shaman в telegram-каналах и соцсетях публиковались и критические мнения. Некоторые полагают, что певец «хайпит на костях».

https://youtu.be/6qN5idnVLog?si=E7SnQljYczSR38Dk

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.