В храмах Прикамья помолились о погибших и пострадавших в теракте в Подмосковье Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В день траура, 24 марта, в храмах и монастырях Пермского края священники вознесли молитвы о погибших и пострадавших в теракте в Красногорске.

В Пермской епархии службы провели по благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.

Архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Соликамска на сугубой ектении вознёс особые прошения о здравии «всех в террористическом акте в Красногорске пострадавших». Также была вознесена заупокойная ектения с прошениями «о рабех Божиих, безвинно убиенных в террористическом акте в Красногорске».

В Свято-Никольском кафедральном соборе Кудымкара такую же службу провёл секретарь Кудымкарской епархии архимандрит Иоасаф.

Напомним, 22 марта произошёл теракт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск, Московская обл.). Нападение сопровождалось массовой стрельбой и пожаром. В результате теракта погибло не менее 137 человек, из них трое детей, и более 180 человек пострадали.

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