Перенесённый из-за траура матч в Перми между «Пармой» и «Енисеем» состоится в апреле Купленные билеты действительны Поделиться Твитнуть

Решением директората чемпионата Единой лиги ВТБ домашний матч пермской «Пармы» с красноярским «Енисеем», который был запланирован на 24 марта, перенесён на 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе пермского БК.

В «Парме» добавили, что билеты, приобретённые на игру 24 марта, будут действительны на новую дату. Напомним, игру перенесли из-за объявленного в стране общенационального траура.

Если зрители захотят сдать свои билеты, то, в случае их покупки на сайте Сцена24 или в оффлайн-кассах «Центральные кассы», необходимо написать в техническую поддержку на почту support@ckassa.ru или в мессенджеры: телеграмм https://t.me/ck_tp_bot, whatsapp https://wa.me/79223388470, VK https://vk.me/club94429405

Если же билеты приобретались в офисе через менеджера по продажам, то следует направить сообщение с просьбой о возврате денег на почту tickets@parmabasket.ru или в мессенджер по тел. 8-967-905-44-81.

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